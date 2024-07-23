رئيس جامعة سوهاج يلتقى رئيس هيئة النيابة الإدارية بمكتبه

سوهاج - محمود مقبول

التقى الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الثلاثاء المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، وذلك لتقديم التهنئة له بتوليه منصبه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، وذلك بحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بمقر الهيئة بالقاهرة.

وأعرب النعماني عن شكره وتقديره إلى المستشار عبد الراضى صديق، مُتمنيًا دوام التعاون بين الجامعة وهيئة النيابة الإدارية بما يكفُل تحقيق العدالة وسيادة القانون والخير لمصرنا الحبيبة، ودوام التوفيق له في أداء مهام منصبه القضائي الرفيع.

وأعرب المستشار عبد الراضي عن تقديره العميق لجامعة سوهاج كجهة تعليمية خدمية عريقة، تقدم رسالتها السامية من خلال تخريج اجيال متسلحه بالعلم والمعرفة في مختلف التخصصات، إلى جانب دورها الطبي لأهالي محافظة سوهاج ومحافظات الصعيد المجاورة، مرحباً بالتعاون المثمر والجاد مع الجامعة، وفى ختام اللقاء تبادل الطرفان الدروع التذكارية.