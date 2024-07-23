رئيس جامعة المنصورة: خطة لربط تحالف جامعات الدلتا بالصناعات المختلفة

الدقهلية - سارة الباز

علق الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، على افتتاح "الملتقى الأول لتحالف جامعات الدلتا"، حيث أكد أن تنظيم هذا اللقاء هو نتيجة استراتيجية واضحة ومحددة لوزارة التعليم العالي، التي تم إطلاقها في 7 مارس 2023، وتولت جامعة المنصورة إدارة الملتقى هذا العام باعتبارها أقدم جامعات الدلتا، وتم التوافق على أن يكون التدشين لهذا الملتقى، اليوم الثلاثاء، الموافق 23 يوليو 2024، في رحاب جامعة المنصورة؛ لذا تم إقامة معسكر لطلاب الجامعات المشاركة بجمصة.

وأضاف خاطر، لـ "اليوم السابع"، بأنه سيتم عقد اجتماع تنفيذي؛ لوضع خطة لكيفية تنفيذ استراتيجية وزارة التعليم العالي، ووضع أطر تنفيذية لتطبيق خطة الوزارة من خلال تشكيل لجان للتنفيذ والمتابعة، مؤكدا على وجود رغبة لوضع خطط بينية مشتركة متعلقة بالصحة العامة، ومشاكل البيئة، والتنمية المشتركة بين جامعات الإقليم، بالإضافة إلى خطة لتدويل الجامعات المشاركة، وربطها بالصناعات المختلفة، وكيف يمكن الاستفادة من الأبحاث العلمية، وتحويلها إلى منتج يدر دخل على الجامعة، لافتا إلى وجود خبرة تكنولوجية لدى كل جامعة من جامعات الإقليم، ومن هنا يتم وضع أطر، وآليات تنفيذ، ولجان لمتابعة كل ما تم تنفيذه والوصول إليه كل 3 شهور، وما هي المشاكل والتحديات؛ لتجاوزها وتخطيها.