رئيس النيابة الإدارية: ثورة يوليو أسست للاستقلال الوطنى

كتب: محمد أبو ضيف

تقدم المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن جموع مستشاريي وأعضاء النيابة الإدارية بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، ولشعب مصر العظيم وأبطاله من رجال القوات المسلحة بمناسبة حلول الذكرى الثانية والسبعين لثورة 23 يوليو 1952.

وأكد رئيس الهيئة على أن ثورة يوليو المجيدة شهدت التحام الشعب المصري بكافة أطيافة مع قادة الثورة من أبطال القوات المسلحة، وأسست للاستقلال الوطني ورسخت قيم العدالة الاجتماعية، لتشكل علامة فارقة في تاريخ الشعب العظيم ليحيا في وطنه بعزة وكرامة.