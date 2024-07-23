رئيسة المجلس القومى للأشخاص ذوي الإعاقة تهنئ الرئيس السيسي والشعب بذكرى 23 يوليو

كتب محمود راغب

تقدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، داعية المولى عز وجل أن ينعم على مصر والمصريين بالخير والأمان والتقدم والازدهار.

وقالت المشرف العام على المجلس، أن ذكرى ثورة 23 يوليو ستظل هي بداية الطريق الذي تأسست عليه الدولة المصرية، ومن بعدها كانت وحدة الشعب المصري ووحدة الصف هي المحرك لكل خطط التنمية وبناء الدولة الحديثة، حتى وصلنا اليوم إلى الجمهورية الجديدة، التي ساهم في بنائها وإرساء قواعدها جميع أبناء الشعب المصري والأشخاص ذوي الإعاقة ركن أساسي في البناء، تلك الجمهورية الجديدة التي بُنيت بفكر وإرادة القيادة السياسية الممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وستستمر بعزيمة وإيمان أبناء مصر جميعًا.





