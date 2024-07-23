دراسة استكمال نفق المشاه بين مواقف نزلة عبداللاه وموقف المعلمين بأسيوط

أسيوط-هيثم البدرى

قام اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، بجولة ميدانية تفقد خلالها بعض المشروعات الخدمية التي يمكن تنفيذها لخدمة المواطنين جاء ذلك في إطار جولاته المستمرة للتعرف على المعوقات التي تواجه تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية على أرض المحافظة والعمل على إيجاد الحلول العاجلة للانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات واستكمالها لتعود بالنفع علي المواطنين والحفاظ على المال العام الذي تم إنفاقه عليها قبل توقفها، رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ.

بدأ محافظ أسيوط، جولته بتفقد نفق المشاة بمجمع مواقف نزلة عبداللاه بحي شرق مدينة أسيوط، والذي يربط بين موقف المراكز الجنوبية، وموقف القرى والذي يمر أسفل الطريق السريع بنزلة عبداللاه بنطاق حي شرق ووجه مسئولي الحي بالاهتمام بنظافة النفق، ورفع كفاءة الإنارة وإجراء الصيانة اللازمة له.

وتفقد المحافظ ومرافقوه مشروع نفق أخر للمشاه قد توقف العمل به منذ سنوات والمزمع أن يربط بين مجمع مواقف نزلة عبداللاه بحي شرق وموقف الأقاليم بالمعلمين بحي غرب لتسهيل حركة المواطنين والركاب حيث كان من المقرر له أن يمر أعلى الترعة بكوبري "عداية معدنية" ونفق أسفل السكة الحديد والطريق الدائري للمعملين وتم تنفيذ العداية المعدنية والنفق أسفل السكة الحديد ومتبقي النفق أسفل الطريق الدائري بطول من 8 إلى 10 متر تقريباً .

ووجه المحافظ، بدراسة إمكانية استكمال النفق لربط وتسهيل الحركة والانتقال بين مواقف شرق وغرب السكة الحديد بما يعود بالنفع على المواطنين وخدمة المسافرين في الوصول إلى المواقف بسهولة، كما وجه مسئولي حي غرب برفع تراكمات القمامة من على جسر الترعة وأسفل الطريق.

وأكد أبوالنصر، على متابعته المستمرة لكافة المشروعات الخدمية التي يمكن أن تعود بالنفع على المواطنين، لافتاً إلى أن المحافظة تسعى لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وإيجاد حلول للمشروعات المتوقفة، وتذليل كافة العقبات لتنفيذها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على أرواحهم من أي مخاطر وكذلك ان تعود عليهم بالنفع والفائدة.

