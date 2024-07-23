خالد عبد الغفار: كل دقيقة يولد 4 أطفال في مصر

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن هناك 5680 طفل يولد كل 24 ساعة، كل دقيقة يولد 4 أطفال، وهذا يحتاج إلى عدد من السرائر في المستشفيات وعدد من الفصول في المدارس، وعدد من الجامعات وعدد من الوظائف بعد التخرج.

وأضاف خلال حوار خاص ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الدولة بحاجة لاستثمار الشباب لتغطية الزيادة السكانية، لافتًا إلى أن معدل النقص في معدلات الإنجاب وصل 6.7% من المعدل الطبيعي مقارنة بالعام الماضي.

وتابع: "هناك 8% تحسن في نسبة النمو السكاني، والفرق بين نسبة النمو السكاني ونسبة المواليد هو الوفيات والمواليد، فيصل عدد المواليد خلال السنة 2 مليون ويموت 560 ألف، الفرق بينهم يعادل 1.4 زيادة سكانية، فمصر تزيد خلال السنة 1.4 مليون نسمة".