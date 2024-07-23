جولة مفاجئة لوكيل وزارة التموين لقطاع المطاحن والمخابز البلدية

الأقصر - أحمد مرعى

فاجأ الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، عدداً من المخابز البلدية المدعمة في نطاق بندر الأقصر التى تم تطويرها ورفع كفاءتها من حيث البنية التحتية وصيانة الهالك من أعمال تطوير وصيانة.



ومن جهة أخرى نقل وكيل تموين الأقصر، ملاحظات وزير التموين و التجارة الداخلية بشأن المخابز البلدية، من حيث عمل مناشر تهويه للخبز البلدي المدعم للمحافظة على مواصفاته والتعامل معه بصورة آدمية لتقديم أفضل خدمه للمواطنين بصوره حضارية ومميزة،كما أستمع إلى آراء بعض المواطنين وشكواهم و وعدهم بالافضل دائماً من في ظل الإمكانيات المتاحة.



واستكمل الدكتور تامر صلاح الزيارة من داخل مطحن الإتحاد بالأقصر، حيث اطمأن على سير العمل والإنضباط فى برنامج الطحن و الدقيق المنتج و جودته و غيرها من الملاحظات التى تلقاها المهندس ياسر فوزي رئيس قطاع المطاحن مصر العليا، والمهندس مدير مطحن الإتحاد بالأقصر، لأخذها في الإعتبار لتحسين أداء العمل داخل مطحن الإتحاد الأقصر، حيث رافق الدكتور تامر مختار خلال زيارته المهندس جبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية بالمديرية و عددا من مفتشين الرقابة بالمديرية .



وفى نفس السياق شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، تحت قيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، وبرفقة المهندس عبد الرازق الصافى وكيل المديرية، والمهندس جبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية، حملة لمراقبة الأسواق لضبط الأسعار وشملت المنشآت التموينية والتجارية .



وفاجأ وكيل الوزارة أحد أصحاب المخابز غير المرخصة بناحية بندر الأقصر، لحيازته وتجميعه عدد 17 جوال دقيق بلدى مدعم بإجمالى وزن 760 كيلو جرام مخصص للمخابز البلدية ومستودعات الدقيق، بغرض إنتاج خبز حر والبيع بسعر السوق السوداء، وبتقنين الأوضاع تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر رقم 11360 جنح ضد "ح ع م"، وإستمرت الحملة المفاجئة بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، حيث تم ضبط منشآت تجارية تدار بدون ترخيص، وكذلك تم ضبط عدد 3 مخالفات لعدم إعلان أسعار منتجات معروضة للجمهور.

