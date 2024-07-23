جهاز مايو ينفذ أكبر حملة إزالة فى تاريخ المدينة لأكثر من 700 حظيرة ومنزل

كتب أحمد حسن

شن جهاز مدينة 15 مايو، أكبر حمله إزالة فى تاريخ المدينة، حيث تم تنفيذ حملة إزالة بمنطقة الزرايب العشوائية بالمدينة، و تأتي هذه الخطوة بعد توفير سكن بديل للسكان ومجتمع سكني متكامل يشمل كافة الخدمات الأساسية كما تم تنفيذ حظائر نموزجية تتماشى مع طبيعة سكان المنطقة .



وأعلن المهندس على سعد رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو أن الوحدات السكنية الجديدة التى تم تنفيذها كسكن بديل لمتضررى احداث السيول من العام 2020م منطقة زهور مايو التى تم تسكين جميع المتضررين والمستحقين للوحدات بها تمتاز بتصميمات حديثة وتوفر بيئة آمنة وصحية للسكان مشددا على التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لكل المواطنين .



واضاف بأنه تم توفير الحظائر للسكان المتضررين الذين كانوا يعتمدون على تربية الماشية كوسيلة للرزق ، لافتا إلى أن عملية الإزالة تتم وفقا لخطة مدروسة تضمن إزالة كافة المبانى والاحواش الموجودة وأماكن جمع القمامة مع الحرص على عدم الإضرار بمصادر رزقهم مع الحفاظ على النظام العام بالمنطقة .

وأشاد بتعاون الأهالي وتفهمهم لأهمية هذه الخطوة في تحسين ظروفهم المعيشية، لافتا الى انه تم التنسيق مع كافة الجهات الخارجية من وزارة الداخلية ومحافظة القاهرة وقسم شرطة 15 مايو وشرطة التعمير للقيام بأعمال الإزالة .