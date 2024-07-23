جامعة المنصورة تستضيف فعاليات الملتقى الأول لجامعات تحالف إقليم الدلتا

الدقهلية - سارة الباز

استقبل الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الثلاثاء، رؤساء ونواب وممثلي جامعات تحالف إقليم الدلتا خلال مشاركتهم في فعاليات "الملتقى الأول لجامعات تحالف إقليم الدلتا"، والذي تنظمه جامعة المنصورة خلال رئاستها للتحالف هذا العام 2024 بمعسكر الطلاب بمدينة جمصة خلال الفترة من 20 وحتى 25 يوليو الجاري، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور كل من الدكتور عبد الرازق يوسف، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، والدكتور السعيد عبد الهادي، رئيس جامعة حورس، والدكتور منصور دويدار، رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، والدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس جامعة المنصورة للتعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق غلوش، نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ناصر عبد الباري، نائب رئيس جامعة المنوفية للتعليم والطلاب.

يشارك بفعاليات الملتقى 250 طالبا يمثلون مختلف الجامعات الحكومية، والأهلية، والتكنولوجية، والخاصة بإقليم الدلتا، ويمثلون 12 جامعة، وهي جامعات (المنصورة، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، مدينة السادات، المنصورة الأهلية، المنصورة الجديدة، المنوفية الأهلية، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، حورس، الدلتا التكنولوجية، سمنود التكنولوجية)، وممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية فرع دمياط الجديدة، ومن القطاع الخاص أيضا.

وتم عقد لقاء بين رؤساء الجامعات والنواب مع طلاب الجامعات المشاركة للتعرف على آرائهم خلال مشاركتهم بالملتقى، والرد على استفساراتهم.

وفى بداية كلمته، رحب الدكتور شريف خاطر بتواجد رؤساء، ونواب، وممثلي جامعات تحالف إقليم الدلتا خلال مشاركتهم في فعاليات "الملتقى الأول لجامعات تحالف إقليم الدلتا" في معسكر الطلاب بمدينة جمصة، مؤكدا على حرص جامعة المنصورة على تنظيم الملتقى الأول لجامعات تحالف إقليم الدلتا خلال رئاسة الجامعة للتحالف فى عام 2024، فى إطار تحقيق استراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، التي من أهم مبادئها تحقيق التكامل بين المؤسسات التعليمية، والصناعية، والبحثية، وقطاع الأعمال؛ لتنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وكذلك حرص الجامعة على تفعيل التواصل الطلابي، وتنمية الوعي، وتعزيز الروابط بين الطلاب بالجامعات المصرية، وتبادل الرؤى، والأفكار، وذلك من خلال الأنشطة الطلابية، وبرنامج تثقيفي مكثف لتشكيل الوعي الطلابي، وتغيير الأفكار، والعمل على إعدادهم؛ ليكونوا قادة المستقبل، و كذلك التأكيد على جهود الدولة المصرية فى البناء والتنمية.

وأكد الدكتور عبد الرازق يوسف، رئيس جامعة كفر الشيخ أن هذا التنوع والتجمع لطلاب الجامعات يعد فرصة كبيرة لتبادل الأفكار والرؤى؛ الأمر الذي يؤكد على اهتمام الدولة المصرية بالشباب، وتنمية قدراتهم، وحرص الجامعات على الاهتمام بهم، وتثقيفهم وتوعيتهم، مشيرا إلى أن الأنشطة الطلابية والملتقيات تعد فرصة عظيمة للطلاب لتبادل الأفكار، كما عبر عن أمله في أن يثمر التحالف خلال رئاسة جامعة المنصورة هذا العام عن إطار للتطوير، وبناء شراكات، وتبادل لكافة نقاط التميز بين الجامعات.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عطية البيومي، أن فعاليات الملتقى تضمنت أنشطة تثقيفية؛ لتوعية الشباب بإنجازات الدولة المصرية، وإعدادهم لسوق العمل، ودورهم في بناء مستقبل الجمهورية الجديدة، والتحديات التي تواجه الشباب، بالإضافة إلى أنشطة رياضية، وترفيهية؛ لدمج طلاب الجامعات في الأنشطة المختلفة، وزيادة الروابط بين طلاب تحالف جامعات إقليم الدلتا المختلفة.

وأشاد الطلاب بالبرنامج التثقيفي المتميز بكثير من المعلومات القيمة التي من شأنها تغيير الأفكار، والمعلومات المغلوطة، وتشكيل الوعى بالموضوعات، والمشروعات القومية، وأن الملتقى يعد فرصة لتبادل الخبرات بين الطلاب والمشاركة فى المشروعات الطلابية.