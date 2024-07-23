جامعة المنصورة تتفوق فى التحول الرقمى وتجرى 250 ألف اختبار إلكترونى

الدقهلية - سارة الباز

كشف الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، خلال فعاليات "الملتقى الأول لتحالف جامعات الدلتا" بأن تحقيق بناء الصداقة والتعارف بين الطلاب والجامعات الحكومية، والأهلية، والخاصة، واحد من أهداف هذا اللقاء، وأيضا لتعريف الطلاب بأن دولتهم دولة مستقلة قادرة على تنظيم فعاليات على مستوى عالي، وتقديم برنامج تثقيفي للطلاب؛ لتعريفهم بالمخاطر المحيطة بهم من خلال ندوات تتناول: (المخدرات، الإلحاد، التدخين، التطرف.. الخ).

وعن الثمار المتحققة من مجهودات جامعة المنصورة هذا العام أوضح "البيومي" لـ "اليوم السابع"، أن تزايد عدد الوافدين أحد هذه الثمار، وتفوقها في مجال التحول الرقمي، حيث تم إجراء ربع مليون اختبار إلكتروني خلال الفصل الدراسي الأول، بالإضافة إلى تميز برامجها التعليمية القوية، وتقديم رعاية طبية مميزة بدون حد أقصى للطلاب، ويتم الاستعداد الآن لاستقبال الطلاب الجدد لجامعة المنصورة بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة.

يذكر أن فعاليات "الملتقى الأول لتحالف جامعات الدلتا"، الذي تنظمه جامعة المنصورة خلال رئاستها للتحالف هذا العام 2024 يمتد بداية من 20، وحتى 25 يوليو الجاري برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، بحضور، ومشاركة 250 طالبا يمثلون مختلف الجامعات الحكومية، والأهلية، والتكنولوجية، والخاصة بإقليم الدلتا، وبحضور 12 رئيس جامعة يمثلون جامعات تحالف إقليم الدلتا من جامعات حكومية، وأهلية، وتكنولوجية، وخاصة، وهي جامعات: (المنصورة، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، مدينة السادات، المنصورة الأهلية، المنصورة الجديدة، المنوفية الأهلية، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، حورس، الدلتا التكنولوجية، سمنود التكنولوجية).