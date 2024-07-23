جامعة القاهرة تكرم الدكتورة غادة عبد الرحيم.. فيديو

كتب محمد جاد

كرم الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة الاستاذة الدكتورة غادة عبد الرحيم اليوم بجامعة القاهرة بصفتها باحثة أكاديمية، حيث تركز الدكتورة غادة بشكل أساسى على تأثير الموسيقى على سلوكيات الأطفال وكيف يمكن للموسيقى تطوير شخصياتهم وتغييرها. كما إنها تركز على حالات خاصة من الأطفال، مثل اللاجئين والمشردين وذوى صعوبات التعلم.

الدكتورة غادة عبد الرحيم على، أستاذة علم النفس بكلية التربية النوعية بجامعة القاهرة. كانت أول باحثة مصرية تتناول علم نفس التربية الموسيقية وتحصل على درجة الدكتوراه فى هذا التخصص فى مصر.

غادة تهتم بشدة وبنطاقًا أوسع بقضايا التنمر وكيف يمكن للموسيقى أن تساعد في التعافى منه. وأكدت أن هدفها خلال تعاملها مع جميع الحالات التى تتناولها هو كيفية تحسين نوعية حياة الأطفال من خلال الموسيقى.

ويذكر أن الدكتورة غادة عبد الرحيم، هي عضو الجمعية البريطانية للعلاج بالموسيقي، فضلا عن أنها عضو بالأتحاد العالمي للعلاج بالموسيقى.