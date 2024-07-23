توقيف شاب بجنوب غرب فرنسا يشتبه فى تخطيطه لأعمال عنف خلال الأولمبياد

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ألقت السلطات الأمنية الفرنسية اليوم الثلاثاء القبض على شاب يبلغ من العمر 18 عاما، يشتبه في تخطيطه لأعمال عنف خلال دورة الألعاب الأولمبية، في إقليم "جيروند" (جنوب غرب فرنسا)، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الفرنسية نقلا عن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب.



وألقت الشرطة التابعة للمديرية العامة للأمن الداخلي القبض على الشاب وتم وضعه على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام لجماعة إجرامية إرهابية تهدف إلى التحضير لجريمة أو أكثر تستهدف عدة أشخاص.



وفتحت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب التحقيق في هذا الصدد، حيث أن منشورات الشاب على شبكات التواصل الاجتماعي والتي أظهرت نيته ارتكاب أعمال عنف، خاصة خلال الألعاب الأولمبية، قد أثارت شكوك المديرية العامة للأمن الداخلي.



وتتوالى مؤخرا عمليات القبض على أشخاص يشتبه بهم في تخطيطهم لهجوم على هامش الألعاب الأولمبية، فقد أحبطت أجهزة مكافحة الإرهاب هجمات كان مخطط لها في باريس وسانت إتيان (في شرقي وسط فرنسا). فعلى سبيل المثال في 22 مايو الماضي، تم إحباط هجوم كان سيستهدف ملعب سانت إتيان لكرة القدم خلال الألعاب الأولمبية. وعلى الرغم من ذلك، لم تحدد الأجهزة المختصة أي تهديد خطير حتى الآن.