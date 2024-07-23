توصيات عاجلة من وكيل صحة الفيوم للعاملين بالمستشفى العام

الفيوم رباب الجالى

عقد الدكتور سامح العشماوي، وكيل وزارة الصحة بالفيوم اجتماعا بمكتب مدير المستشفى العام لمناقشة السلبيات التى تم حصرها من فريق مرور من وزارة الصحة.

حضر الاجتماع الدكتور محمد عبد الله على مدير المستشفى العام والطوارئ و مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، والدكتور مصطفى حمزة وفريق إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة و فريق إدارة الطب العلاجي بالمديرية و مدير إدارة المستشفيات بالمديرية الدكتورة حنان بهاء وفريق إدارة المستشفيات بالمديرية ومدير إدارة الصيدلة بالمديرية الدكتورة رحاب جبيلي و الدكتورة أسماء رجب نائب مدير الصيدلة ومدير إدارة الصيانة بالمديرية المهندسة شيماء على وفريق إدارة التمريض بالمديرية، والدكتور أحمد رمضان وكيل المستشفى العام وفريق الصيادلة بالمستشفى وفريق الخدمة الاجتماعية بالمستشفى العام وفريق التمريض بالمستشفى العام و الدكتورة نورهان محمد عضو إدارة الدعم الفنى.

ناقش الاجتماع مدس إنضباط وسير العمل بالمستشفى، والتأكد من تقديم الخدمات الطبية بجودة عالية، والتأكد من توافر الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية وصلاحيتها، والتأكد من توافر الأجهزة الطبية وكفاءتها ومدى صلاحيتها للعمل، ومدي جاهزية الاستقبال و مراجعة منظومة إحالة الحالات المرضية، والتأكد من المهارات وفنيات العمل، الوقوف على مدى رضاء المواطنين عن الخدمة المقدمة، والوقوف على حلول جذرية للسلبيات وتلافى السلبيات بالمستشفى.



وفي نهاية الاجتماع تم الإتفاق علي عدد من التوصيات وهي حل مشكلة زحام المرضى المترردين على المستشفى في انتظار تلقى الخدمة، وتشكيل مجلس الإدارة الخاص بالمستشفى و دوره فى تفادى العقبات التي تعيق تقديم الخدمة، وميكنة الصيدليات والمخازن على مستوى المستشفى العام من خلال منظومة الشراء الموحد لضمان الرقابة

والإحكام على صرف الأدوية ومخزون الأدوية بالمستشفى ضمن توجهات وزارة الصحة والسكان، كما وجه بأهمية تدريب الصيادلة على عملية الميكنة .

وتفعيل دور الاخصائيين الإجتماعيين بالمستشفى لتفادى التكدس فى مناطق الانتظار وتذليل العقبات أمام المواطنين خلال عملية تلقى الخدمة الطبية.

والاهتمام بمقترحات المرضى وما يقدمونه من شكاوي وسرعة حلها، وضرورة الالتزام بالزى الموحد المميز للأخصائييين الإجتماعيين لسهولة الوصول لهم من قبل المرضى.

وتلافى السلبيات بالمستشفى خلال يومى الجمعة والسبت تحت إشراف فريق العلاجي بالمديرية وفريق إدارة التمريض بالمديرية كما شدد على الانتهاء من كافه السلبيات تبعاً لإفادة فريق العلاجي بالمديرية في موعد أقصاه الأربعاء الموافق 24.07.2024.

وأهمية طباعة وتفعيل كروت التعريف الموحدة على مستوى العاملين بالمستشفى،والاهتمام بنظام الصيانة بالمستشفى وحصر الأجهزة التي تحتاج صيانة.