توزيع 2 طن لحوم صكوك الأضاحى للأسر الأولى بالرعاية فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، توزيع 2 طن لحوم صكوك الأوقاف للأضاحي، لصالح الأسر الأولي بالرعاية، بمراكز المحافظة، تسلمتها مديرية التضامن الإجتماعى من مديرية الأوقاف، ضمن جهود الدولة للتخفيف عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وتحقيق التكافل الإجتماعى بين مختلف فئات المجتمع، وذلك تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف.

أكد محافظ كفرالشيخ، حرص الدولة على تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، معربًا عن شكره وتقديره لوزارة الأوقاف على دعمها المتواصل فى مختلف المجالات، خاصة فى مجال التكافل والرعاية الإجتماعية.

جاء ذلك بحضور الشيخ عطا بسيونى، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشبخ، وممثلى مديرية التضامن الإجتماعى، برئاسة إبراهيم سليمان، مدير إدارة الحماية الإجتماعية، وعدد من القيادات التنفيذية.