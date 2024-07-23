توافد رحلات اليوم الواحد للاستمتاع بشواطئ رأس البر .. صور

دمياط - هيثم مراد

استقبلت مدينة رأس البر اليوم عددا من رحلات اليوم الواحد لزيارة شواطئ المدينة، حيث تعمل شواطئ رأس البر بصورة طبيعية، وسط إجراءات مشددة لتأمينها والتعامل مع أية طوارئ قد تحدث خلال الساعات المقبلة.

وفي سياق متصل، اتبعت مدينة رأس البر عدة إجراءات احترازية لتأمين الشاطئ أبرز تلك الإجراءات عقد غرفة عمليات مركزية لمتابعة انباء زلزال البحر المتوسط وتأثيره على شواطئ المدينة، فضلا عن تزويد الشاطئ باكثر من 200 رجل إنقاذ لضمان تغطية الشاطئ بالكامل، كنا تم تعليق الرايات الخضراء لتوجيه رسائل لرواد الشاطئ بخطورة الأمر وارتفاع الأمواج.

يقول وسيم صبرى أحد العاملين بشواطئ رأس البر: " استعدينا جيدا لاستقبال المواطنين اليوم، من المتوقع ارتفاع أعداد زوار المدينة، بسبب غلق الشواطئ المجاورة لنا".

وتابع: "وضع الرايات الخضراء تعني وجود مرتفعا خطر داخل الشاطئ، هذا يتطلب توخي الحذر أثناء نزول المياه، والأهم هو اتباع تعليمات رجل الإنقاذ".

وأوضح: " يكون سحب المياه قوي جدا في وقت الذروة، والذي يبدأ من الساعة 11 صباحا حتي 4 عصرا، لا يفضل نزول الشاطئ في هذا التوقيت، لكن البعض يبدأ بالنزول بشكل حذر"

ومن جانبه تابع وليد الشهاوى رئيس مجلس مدينة رأس البر تنفيذ خطة تأمين شواطئ المدينة، وتزويد الشواطئ باللانشات اللازمة للتدخل حال حدوث أية طوارئ، فضلا عن تزويد شاطئ مدينة رأس البر بسيارات الإسعاف مع استمرار جولات رجال الإنقاذ داخل شواطئ المدينة لمنع المواطنين تجاوز الحد المسموح به".

تأمين الشاطئ في راس البر



تأمين الشاطئ في راس البر