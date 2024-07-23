تعليم بورسعيد تطلق مبادرة "سيب بصمتك" لتجميل أسوار المدارس

بورسعيد محمد فرج

التقى الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، صباح اليوم، مي مجدي نصير معلمة التربية الفنية و أماني نبيل العيسوي معلمة التربية الفنية أعضاء مبادرة " سيب بصمتك " التطوعية المجانية لتزيين جدران وأسوار المدارس والمؤسسات التعليمية بالمحافظة.

وذلك أثناء قيامهم بتزيين السور الخارجي لمدرسة القناة الإعدادية بنات.

وأكد وكيل الوزارة أن القائمين على المبادرة والطلاب المشاركين فيها هم قدوة حسنة ونموذجا مشرفا يحتذى به، مثنيا على ما يقومون به من أعمال فنية تطوعية رغم صعوبة الطقس وارتفاع درجات الحرارة، متمنيا لهم التوفيق والسداد.

ومن جانبه أشاد بجهود القائمين على المبادرة تحت إشراف إدارة العلاقات العامة والإعلام والتي استهدفت عددا كبيرا من مدارس المحافظة لتزيينها وتجميلها بلوحات فنية وجداريات للتذكير بالمناسبات القومية والوطنية وتجسيد ملامح البيئة البورسعيدية على الجدران بمشاركة الطلاب أصحاب الموهبة الفنية في الرسم.