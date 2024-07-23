تعرف على أهم الملفات على مكتب محافظ الشرقية الجديد.. إنفوجراف

الشرقية - إيمان مهنى

يتميز المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية الجديد بأنه عمل فترة طويلة بالحكم المحلى، وتدرج بالمناصب بداية من رئيس مدينة حتى سكرتيراً عاماً لمحافظة القاهرة. قبل مرور 24 ساعة من دخوله الديوان العام، حدث كسر بخط مياه الشرب الرئيسى بالزقازيق، بسبب وجود خط مياه رى زراعى خاص غير مستعمل أسفل خط المياه الرئيسى ومتصل ببحر مويس، مما أدى لانقطاع كامل للمياه بالمدينة لأكثر من 12 ساعة، ليصدر أولى قرارته.

وكلف رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية بعمل حصر شامل لمآخذ الرى الزراعى الخاصة غير المستخدمة واتخاذ ما يلزم نحوها حفاظا على البنية التحتية، وإعداد خريطة تفصيلية موضح بها كافة خطوط مياه الرى الرسمية والخاصة، وضرورة التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية وإدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام لوضع خريطة واضحة لخطوط مياه الشرب على الطبيعة.

فيما يلى أهم توصيات محافظ الشرقية الجديد للقيادات بالمحافظة تنفيذا لمطالب المواطنين..

1. عقد اجتماعات مكثفة مع رؤساء المدن ووكلاء المديريات بالشرقية، لمناقشة موقف تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، وتنظيم اجتماع موسع مع الدكتور ممدوح غراب المحافظ السابق للتعرف على أهم الأولويات.

2. عقد اجتماع برؤساء المدن والمراكز لتكليفهم بضرورة الاهتمام بطالب المواطنين، وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز، والالتزام بمواعيد غلق المحلات، وسرعة انجاز ملفات تقنين الوضع وصيانة أعمدة الإنارة ورفع كفاءة حملات النظافة بالشوارع.

3. أعلن المحافظ عن حافز تميز لرئيس المدينة الذى سيقوم بحل وإنهاء المشكلات المعلقة لديه، يُسلم فى المجلس التنفيذى القادم لمحافظة الشرقية.

4. عقد اجتماع استباقى استعدادا لحرق قش الأرز، وتقرر تنظيم حملات توعية من خلال المساجد والجمعيات الزراعية وجهاز شؤون البيئة لمواجهة السحابة السوداء وحث الفلاحين على تجميع قش الأرز وتسليمه للمواقع وإبراز القيمة الاقتصادية لقش الأرز، والتى تنعكس فى استغلاله كأسمدة عضوية وأعلاف غير تقليدية لمواجهة ارتفاع أسعار الأعلاف مع مراعاة البعد الاجتماعي للفلاح.

5. استمرار تقديم الدعم للمزارعين، وتسهيل حصول المتعهدين على المعدات التى تساهم فى جمع ومعالجة المخلفات الزراعية.

6. كلف إدارات التعاقدات بسرعة الانتهاء من أعمال الطرح والترسية وفقاً لمقايسات تقديرية واقعية قبل منتصف أغسطس القادم.

7. ضرورة تنظيم الدورات التدريبية لتعزيز قدرات ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى وتدريبهم على استخدام أحدث الأساليب العلمية فى الإدارة الحديثة لضبط منظومة العمل.

8. أجرى جولات ميدانية بمراكز بلبيس ومنيا القمح وههيا وأبو كبير والزقازيق، لتفقد مشروعات خدمية ومستشفيات لمتابعة مستوى الخدمات الصحية، والاستماع لمطالب المواطنين.

9. تابع انتظام توريد محصول القمح إلى الصوامع باعتباره محصول استيراتيجي والمحافظة تتصدر المركز الـول كل عام .

10. شهد قيام مديرية التضامن بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بتوزيع مساعدات لأسر أولى بالرعاية.

11. شارك أهالى قرية شلشلمون فى افتتاح مسجد.