ترامب يشكك فى ثقة هاريس بإدارة الرئيس الأمريكى للبلاد خلال الشهور المقبلة

كتب أحمد عبد الرحمن

شكك الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب فى ثقة كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكى فى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للبلاد خلال الشهور الستة المقبلة، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل لها.

يذكر أنه في أول تعليق على إعلان مديرة جهاز الخدمة السرية في الولايات المتحدة كيمبرلي تشيتل، الثلاثاء، استقالتها على خلفية محاولة اغتيال ترامب، حمّل الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهورى للانتخابات الرئاسية، الرئيس الحالي ونائبته محالة اغتياله.

وكتب ترامب على منصة تروث: "بايدن وهاريس فشلا فى توفير الحماية الكافية لي وتعرضت لإطلاق الرصاص من أجل الديمقراطية".