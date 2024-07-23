اليوم السابع
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تداول 20 ألف طن و675 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 10:03 ص
تداول 20 ألف طن و675 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، 9 سفن، وتم تداول 20000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 675 شاحنة و 130 سيارة.

وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 313 شاحنة و 105 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 16000 طن بضائع، 362 شاحنة و 25 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الرياض والحرية2 بينما تغادر السفينة ALCUDIA EXPRESS ، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادرت ثلاث سفن وهى الحرية2 ، بوسيدون اكسبريس و الرياض.

كما تم تداول 2655 طن بضائع و 240 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين اور وايلة .

كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة COPERNICO على متنها 7000 طن مواد غذائية تصدير الى الصومال، وسجلت موانى الهيئة وصول وسفر 1945 راكبا بموانيها.







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