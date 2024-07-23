تخرج الدفعة الثالثة والرابعة من طلاب المركز الجامعى للتطوير المهنى بجامعة الفيوم

الفيوم رباب الجالى

نظم المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة الفيوم، حفل تخرج "الدفعة الثالثة والرابعة من طلاب المركز الجامعي للتطوير المهني" وذلك اليوم الثلاثاء بالمكتبة المركزية بالجامعة .



قال الدكتور عماد عبدالسلام مدير المركز الجامعي للتطوير المهني والمستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، أنه سعيد بتخرج نماذج مُشرفة جديدة من المتدربين بالمركز الجامعي للتطوير المهني، والذي يحتفي بمرور عام على إنشاءه قدمت خلاله جامعة الفيوم الدعم الكامل لكافة أنشطة التدريب بالمركز، التزامًا من الجامعة بتوفير أفضل البرامج التدريبية التي تواكب متطلبات سوق العمل، اتساقًا مع توجهات الدولة بتأهيل الطلاب للتشغيل والتوظيف.



وأضاف أن الدورات التدريبية ليست مجرد تدريب، بل هي تجربة تعليمية شاملة تساهم في بناء شخصية الطالب وتطوير مهاراته العملية اللازمة لسوق العمل، فضلاً علي تقديم المركز خدمات استشارية مهنية للتوجيه والمساهمة في حل المشكلات والتحديات التي قد تواجه الخريج خلال الحياة العملية.



وقدم مدير المركز الشكر إلى إدارة الجامعة على تقديم التسهيلات للمركز وإلى الطلاب المتطوعين وفريق العمل على بذل الجهد خلال الفترة التدريبية، وقام بتسليم الخريجين شهادات اجتياز التدريب وتكريم فريق العمل والمتطوعين.