النيابة الإدارية تعقد ندوة بعنوان الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030

كتب عبد الله محمود

عقدت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن مدير الوحدة، وبالتعاون مع مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل مدير المركز، اليوم، ندوةً تحت عنوان "تمكين المرأة للقيادة الناجحة، وذلك بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة.

جاءت الندوة بمشاركة 50 من عضوات النيابة الإدارية من مختلف الدرجات، حيث استمعن لعدد من المحاضرات القيّمة التي ألقاها نخبة من الخبراء شملت الدكتورة نسرين البغدادي أستاذة علم الاجتماع ومقررة لجنة التدريب بالمجلس القومي للمرأة، والدكتورة رباب الششتاوي استشارية علم النفس وأستاذة متفرغة بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، والأستاذ الدكتور محمد خطاب أستاذ ورئيس قسم علم النفس ومدير العيادة ومركز الخدمة النفسية بكلية الآداب بجامعة عين شمس.

تناولت الندوة عدة محاور أساسية تتعلق بتمكين المرأة في مختلف مجالات العمل شملت:

الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 "التمكين السياسي والقيادة".

الطبيعة النفسية والسيكولوجية وأنماط القيادة.

الضغوط المهنية والاحتراق النفسي الوظيفي "الوقاية وآليات التعامل والمواجهة".

وفي ختام فعاليات اليوم، جرى تسليم عضوات النيابة المشاركات شهادات إتمام الدورة التدريبية.







