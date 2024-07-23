المناطق المقرر فصل التيار الكهربائى عنها بالغردقة لصيانة المحولات اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

تجرى إدارة الصيانة بقطاع شبكات البحر الأحمر، صيانة دورية للمحولات المختلفة بمدينة الغردقة، وحددت اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء عدة مناطق مختلفة لفصل التيار الكهربي منها لصيانة المحولات .

يستعرض اليوم السابع المناطق المقرر فصل التيار منها بمدينة الغردقة وهى مناطق بهجت، والصرف الصحى، وعادل عز، كذلك منطقة جاسكو، وماستر لاين، والهيئة العربية للتصنيع، الزمردة، بتقسيم مجاويش جنوب مدينة الغردقة وذلك اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء .

كذلك من المقرر أن يتم فصل التيار الكهربي بداية من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية بعد منتصف الظهر يومي الثلاثاء والأربعاء، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية .

وتنسق شبكات كهرباء البحر الأحمر مع مركز عمليات محافظة البحر الأحمر عملية فصل التيار الكهربي واخطار الوحدات المحلية للاعلان عن مواعيد الفصل لاخطار الأهالى من خلال البيانات الدورية الصادرة من تلك الوحدات .