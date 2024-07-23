المشدد 15 سنة لغفير لحيازته 300 طربة حشيش فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مصطفي علي عامر رئيس المحكمة وبعضوية كل من، المستشار إبراهيم محمد أمين، والمستشار أحمد عزت غريب، والمستشار محمد فتحي السيد، بمعاقبة المتهم "م.ف.س" بالسجن المشدد 15 عاما، وتغريمه مبلغ مالي قدره مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 1796 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، إلى قيام المتهم "م.ف.س" غفير مقسم بمحافظة القاهرة بالتردد علي منطقة العامرية ومزاولة نشاط في الاتجار بالمخدرات، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وعقب تنفيذ القرار تم القبض عليه حال ترجله حاملا جوال بلاستيكى، فتم انتزاعه من يده وبفض محتوياته، تبين أنه يحوى على عدد 300 طربة حشيش وبتفتيش شخصه وجد بحوزته مبلغ مالي وهاتفين محمولين، وبمواجهة أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.