الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج دورة فنيين سكة حديد ونقل نهرى

كتب زكى القاضى

فى إطار التعاون بين القوات المسلحة ومختلف الوزارات والمؤسسات بالدولة لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية

لتعظيم الإستفادة من قدراتهم وفقاً لتخصصاتهم المختلفة , نظمت الكلية العسكرية التكنولوجية حفل تخرج للدورة رقم (4) للفنيين المرشحين للعمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ، والدورة رقم (1) للفنيين المرشحين للعمل بالهيئة العامة للنقل النهرى التابعين لوزارة النقل بعد إتمام دورتهم التدريبية .

بدأ الاحتفال بعرض فيلم تسجيلى تناول مراحل إعداد وتأهيل الدارسين بدءاً من إستقبالهم مروراً بكافة مراحل التدريب المختلفة وفقاً لأحدث النظم المتبعة بالمنشآت التعليمية للقوات المسلحة ، أعقبها إستعراض الموقف التدريبى للخريجين

خلال فترة دراستهم بالكلية , وإعلان نتيجة التخرج وتكريم الأوائل تقديراً لتميزهم .

وألقى اللواء أركان حرب أكرم صلاح الدين محمود مدير الكلية العسكرية التكنولوجية كلمة هنأ خلالها الخريجين متمنياً لهم التوفيق فى حياتهم المهنية , مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة للكلية لإكساب الدارسين الخبرات العلمية والعملية لآداء مهامهم المستقبلية على أكمل وجه.

وقدم الدكتور محمد حسين عبد العزيز نائب رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر للموارد البشرية الشكر للقوات المسلحة على ما قدمته من جهود فى تدريب وتأهيل العاملين بمختلف قطاعات وزارة النقل وفقاً لأعلى درجات الإنضباط الذاتى والتأهيل العلمى الراقى لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع فى مجال عملهم .

واختتمت الفعاليات بتفقد عدد من مشاريع التخرج التى أظهرت المستوى العلمى والتدريبى المتميز الذى وصل إليه الخريجين.

حضر الاحتفال اللواء أركان حرب وليد حمودة عوض مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة القوات المسلحة ومسئولى وزارة النقل .

تنشر اليوم السابع أهم شروط الالتحاق للراغبين في الالتحاق بالاكاديمية و الكليات العسكرية، حيث صدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتـاج الحربى، على الإعلان عـن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية، والتى تضم كليات (حربية – بحرية – جوية – دفاع جوى) والكليات العسكرية ( الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية ) مـن حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة ، وحملة الثانوية الصناعية وما يعادلها وخريجى الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا " محاربين " دفعة أكتوبر 2024.

وفيما يلى أهم الشروط..

أولاً الكلية الحربية:

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميهـا (العلمى والأدبى ) ، وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2024 م عـن 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع للقسم العلمى 65% فأكثر، وللقسم الأدبى 70% فأكثر، وتكون مدة الدراسة (4) سنوات دراسية ( ميلادية ) ، ويمنح الخريج درجة (بكالوريوس العلوم العسكرية - بكالوريوس " الإقتصاد والعلوم السياسية / الحاسبات والمعلومات / إدارة أعمال النقل واللوجيستيات) .

ثانياً الكلية البحرية:

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات العلمية المعادلة من ( القسم العلمى ) ، وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2024 م عن 21 سنة ، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 65% فأكثر ، وأن يجيد الطالب السباحة إجادة تامة ، وتكون مدة الدراسة (4) سنوات دراسية ( ميلادية ) ، ويمنح الخريج درجة (بكالوريوس العلوم العسكرية والعلوم البحرية - بكالوريوس العلوم السياسية ) .

ثالثاً الكلية الجوية:

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميهـا (العلمى والأدبـى )، وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2024 م عن 21 سنة ، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع للقسم العلمى 60 % فأكثــر وللقسم الأدبى 65 % فأكثر، وتكون مدة الدراسة (4) سنوات دراسية (ميلادية ) ، ويمنح الخريج تخصص الطيران للقسم العلمى / الأدبى ( بكالوريـوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية وشـارة الطيران - بكالوريوس الحاسبات والمعلومات فى تخصص نظم معلومات الطيران " القسم العلمى " – بكالوريوس تجارة شعبة إدارة أعمال فى تخصص إدارة الطيران والمطارات " القسم الأدبى " – شهادة طيار تجارى ورخصة طيار تجارى " معتمدة دولياً ")، ويمنح الخريج تخصص العلوم العسكرية الجوية القسم العلمى ( بكالوريوس العلوم العسكريــة الجوية وشارة العلوم العسكرية الجوية- بكالوريوس الحاسبات والمعلومات فى تخصص نظم معلومات الطيران - شهادة أساسيات مراقبة المطار " معتمدة دوليا ").

رابعاً كلية الدفاع الجوى:

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى ( شعبة الرياضيات) فقط ، والحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى بشرط أن يكون الطالب قد تحصل على 70 % فأكثر فى مادتى ( الفيزياء والرياضيات )، وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2024 م عن 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 70% فأكثر، وتكون مدة الدراسة (4) سنوات دراسية (ميلادية ) ، ويمنح الخريج [ بكالوريوس العلوم العسكرية للدفاع الجوى - بكالوريوس الهندسة فى أحد تخصصات هندسة (الإتصالات/ الحاسبات / الميكاترونيكس)] بنظام الساعات المعتمدة .

خامساً الكلية الفنية العسكرية:

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى ( شعبة الرياضيات ) فقط / وكذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية (علمى) والشهادات المعادلة من القسم العلمى، ألا يزيد السن فى 1/11/ 2024 عن 21 سنة ، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 75% فأكثر بشرط حصول الطالب على 75% فأكثر فى مادتى (الفيزياء والرياضيات )، وتكون مدة الدراسة (5) سنوات دراسية (ميلادية)، ويمنح الخريج بكالوريوس الهندسة( بتخصصاتها ) وشهادة إتمام الدراسة العسكرية .

سادساً كلية الطب بالقوات المسلحة:

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى ( شعبة العلوم ) فقط والحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمى، وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2024 عـن 21 سنة، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 87% فأكثر، وتكون مدة الدراسة (5) سنوات دراسية ( ميلادية ) بالإضافة إلى (2) سنة إمتياز، ويمنح الخريج بكالوريوس الطب والجراحة وشهادة إتمام الدراسة العسكرية بالإضافة إلى شهادة إتمام فترة الإمتياز وترخيص مزاولة المهنة " بعد إتمام عامى الإمتياز بنجاح.

سابعاً الكلية العسكرية التكنولوجية:

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية ( القسم العلمى ) ، وتقبل الحاصلين على شهادات الثانوية الصناعية نظام ( ثلاث وخمس سنوات كطلاب منتظمين ) وتكون التخصصات تابعة للأقسام ( الميكانيكية / الكهربية )، كما تقبل الحاصلين على شهادة الكلية التكنولوجية المتوسطة التابعة للمجمع التكنولوجى المتكامل بالسلام فقط / وزارة الإنتاج الحربى وطبقاً للشروط والتخصصات والشعب التى تُقبل بالكلية .

وتقبل الطلبة المقيدين فى دراسات أعلى من الشهادات المذكورة ( كليات الهندسة/ الجامعات التكنولوجية / كليات التعليم الصناعى / المعاهد الفنية الصناعية العليا التابعة لوزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات بشرط أن تكون هذه الدراسات تُفيد دراستهم مع ضرورة إستيفاء شرط السن، وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2024 عن (21) سنة للطلبة الحاصلين على ثانوية (عامة / أزهرية /صناعية ثلاث سنوات )، و (22) سنة للطلبة الحاصلين على الثانوية الصناعية نظام الخمس سنوات، والحاصلين على الكلية التكنولوجية المتوسطة المقيدين فى الدراسات الأعلى ، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع الثانوية العامة وما يعادلها 60% فأكثر، والثانوية الصناعية 80% فأكثر، وتكون مدة الدراسة (4) سنوات دراسية (ميلادية)، ويمنح الخريج درجة البكالوريوس المهنى فى التكنولوجيا كلٍ فى تخصصه وشهادة إتمام الدراسة العسكرية .

الشـروط الخاصـة والتخصصات المطلوبة من حملة المؤهلات العليا للعمل كضباط محاربين..



أولاً الكلية الحربية:

تربية رياضية - تجارة - حقوق - زراعة - الإعلام والصحافة - إقتصاد وعلوم سياسية - كلية خدمة إجتماعية - لغات " إنجليزى / عبرى/ روسى / فرنسى / صينى " من كليات " آداب - تربية - ألسن - لغات وترجمة " - الآداب "إعـلام - علم نفس - إجتماع " وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

ويجب أن يكون التقدير جيد فأعلى، وأن لا يزيد السن عند الإلتحاق عن (24) سنة فى 1/11/2024، وأن يكون حاصلاً على المؤهل الجامعى فى عام 2024 أو 2023 فقط، وأن تكون مدة الدراسة بالكلية الحربية (2) عام دراسى ( ميلادى ) .

ثانياً : الكلية البحرية

تخصصات الهندسة : الحاسب / كهرباء قوى / ميكانيكا قوى / الإتصالات والإلكترونيات / ميكاترونيكس / هندسة بحرية ( بناء سفن ) خريجى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فقط / الهندسة التطبيقية تقنية النانو، ويجب أن يكون التقديـر مقبول فأعلى ، أن يكون حاصلاً على المؤهل الجامعى فى عام 2024 أو 2023 فقط، وألا يزيد السن عند الإلتحاق عن (25 سنة) فى 1/11/2024، وأن تكون مدة الدراسة بالكلية البحرية (2) عام دراسى (ميلادى).

فيما يجب أن تكون تخصصات المختلط : كلية العلوم تخصص ( فيزياء / حاسبات / كيمياء/ فلك / أرصاد جوية / فضاء / رياضيات / بحار) وكلية الحاسبات والمعلومات ، ويجب أن يكون التقديـر جيد فأعلى ، وأن يكون حاصلاً على المؤهل الجامعى فى عام 2024 أو 2023 فقط ، وألا يزيد السن عند الإلتحاق عن (24سنة) فى 1/11/2024 م ، وتكون مدة الدراسة بالكلية البحرية (2) عام دراسى (ميلادى ) .

ثالثاً : كلية الدفاع الجوى

تخصصات الهندسة ( الحاسب والنظم / الإتصالات والإلكترونيات / الميكاترونيكس) ، ويجب أن يكون مقبول فأعلى ، وأن يكون حاصلاً على المؤهل الجامعى فى عام 2024 أو 2023 فقط، وألا يزيد السن عند الإلتحاق عن (25 سنة) فى 1/11/2024، وتكون مدة الدراسة بكلية الدفاع الجوى (2) عام دراسى (ميلادى ) .

إجراءات التقديم للإلتحاق بالأكاديمية والكليات العسكرية:

يبدء تسجيل البيانات الإبتدائية على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيـق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على (الإنترنت) وهو(www.tansiq.mod.gov.eg) إعتباراً من يوم الخميس الموافق 18 يوليو الجارى ، وحتى يوم الأحد الموافق 15/09/ 2024 وسيتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملف إلكترونياً، حيث يكون فتح باب التسجيل على الموقع طبقاً للأتى ..

الثانوية العامة والدبلومات خريجى عام 2023 بدءً من يوم 18/7 وحتى 11/8 /2024، وحملة المؤهلات العليا " المحاربين " بدءً من 18/7 وحتى 15/9/2024، والثانوية العامة والدبلومات خريجى عام 2024 بدءً من 12/8 وحتى 15/9 /2024 وسيتم فتح باب التسجيل على الموقع بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة بـ (72) ساعة، وسيتم إتاحة التسجيل لطلبة الثانوية العامة (الدور الثانى) على موقع التنسيق للكليات والمعاهد العسكرية بعد ظهور نتيجة الدور الثانى بـ(72) ساعة .

ويتم فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بمقر الكلية الحربية بمصر الجديدة إعتباراً من يوم السبت الموافق 27 / 07 / 2024، وحتى يوم الخميس الموافق 19 /09 /2024 ، مع مراعاة توقيت السحب للطلبة الحاصلين على الثانوية عام 2023 أو عام 2024، ويتم إجراء إختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية فى نفس يوم سحب الملف وسيتم تصحيح وإعتماد النتيجة ثم إرسال رسالة نصية للناجحين والراسبين أيضاً .

وتتضمن الشروط العامة للقبول أن يكون الطالب مِصرى الجنسية ومن أبوين وجدين يتمتعان بهذه الجنسية ( عن غير طريق التجنس/ وألا يكون الطالب أو أبويه مكتسبين جنسيات أخرى) ، وأن يكون الطالب حاصلاً على شهادة ( الثانوية العامة أو ما يعادلها / شهادة الثانوية الصناعية نظام ثلاث وخمس سنوات / المؤهل الجامعى ) بشرط أن تكون سنة الحصول على المؤهل خلال عام 2024 وعام 2023 ، وأن يكون الطالب مُقيداً بإحدى الجامعات أو المعاهد المصرية فى حالة الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها عام 2023، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف.

وأن يكون الطالب حَسن السير والسلوك ، وأن يكون الطالب غير متزوج ولم يسبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة دراسته بالكلية ، وألا يكون الطالب قد إستقال أو فُصل تأديبياً من أى (كلية - معهد - مدرسة ) عسكرية / مدنية ، وألا يكون الطالب قد أعُفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية، وألا يقل الطول عن ( 170 سم ) لجميع الكليات العسكرية عدا الكلية الجوية والتى يسمح بها حتى (158سم ) كحد أدنى، وأن يكون الطالب لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العام للقوات المسلحة ولا يجوز إعادة الكشف الطبى على الطالب فى نفس الدفعة المتقدمة خلال العام حالة عدم لياقتة الطبية.

كما يجب أن يجتاز الطالب بنجاح إختبارات اللياقة البدنية ولا يجوز إعادة هذا الإختبار فى نفس الدفعة المُتقدمة خلال العام حالة عدم إجتيازه الإختبار، وأن يؤدى الطالب بنجاح إختبار قفزة الثقة فى حمام السباحة من إرتفاع ( 7.5 متر ) بدون تردد ومن أول مرة فى زمن لا يزيد عن ثلاث ثوان من إصدار الأمر بالقفز، وأن يجتاز الطالب الإختبارات الآتية : ( الإختبارات النفسية المختلفة - إختبار المعلومات العامة -الإختبار التفضيلى " اللغة الإنجليزية - الحاسب الآلى – الرياضيات – الفيزياء- الكيمياء – الأحياء " طبقاً للكلية المرشح لها - الإختبارات الطبية المتقدمة والتى تشمل " التحاليل التخصصية المتقدمة " - الإختبار الشخصى كشف الهيئة "وفقاً لتقييم لجنة الإختبار )، ويُحسب المجموع للثانوية الأزهرية والشهادات الأجنبية بعد معادلة المجموع .

ويجب أن يتقدم الطالب بتعهدات كتابية تتضمن الإلتزام الكامل بشروط التقديم مع التأكيد على أن تكون المستندات / البيانات المُدرجة فى أوراق القَبول والتى تم على أساسها قبول الطالب صحيحة طوال فترة تواجد الطالب بالكلية، وأن يكون الطالب حاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية / الخاصة فقط وليس (المعاهد العليا أو الأكاديميات) ، ويلتزم الطالب الحاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية / الخاصة بالتوقيع على الإقرار الموجود بالملف والمُتضمن معاملة الطالب بالدرجة العلمية العسكرية الحاصل عليها وليس المؤهل الجامعى، ويُسمح للضباط الإحتياط وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة التقدم بنفس الشروط والضوابط،ويشترط إجادة السباحة كشرط أساسى لإختبارات الكلية البحرية .

وتتوفر بيان المستندات المطلوب تجهيزها ومكان إستخراجها على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على (الإنترنت) وهو www.tansiq.mod.gov.eg ، ويجب على الطالب وولى أمره السعى لإحضار هذه الأوراق من الآن نظراً لأن إستخراجها يستغرق وقتاً طويلاً يؤدى إلى تأخير إجراءات القبول .