السفير التركى: نتطلع لتوسيع التعاون مع مصر فى صناعة الملابس والغزل

كتب إسلام سعيد

أكد صالح موتلو شن السفير التركي بالقاهرة، أن صناعة المنسوجات تعد من الصناعات الهامة والاستراتيجية ذات القيمة العالية، معربًا عن سعادته بما وصلت إليه هذه الصناعة من تقدم ملحوظ في كل من مصر وتركيا مشيراً إلى التطلع لتوسيع التعاون المشترك بين البلدين في صناعة الملابس والغزول.

وأوضح السفير أن صناعة المنسوجات لها مستقبل واعد، وأعرب عن سعادته بالتواجد في المؤتمر التحضيري للمعرض الدولي لماكينات تصنيع الملابس والمنسوجات، الذي عقدته غرفة صناعة الملابس باتحاد الصناعات اليوم الثلاثاء.

وأشار السفير إلى أن أسواق أمريكا اللاتينية وأفريقيا وأوروبا تعد فرصًا جيدة للسوق المصري للتصدير إليها، مما يوفر فرصًا تسويقية وتصديرية مميزة.

وأكد أن عمليات الاستيراد والتصدير والتصنيع تحتاج دائمًا إلى خطط للتطوير بهدف رفع معدل الصناعة وزيادة تنافسيتها.

وقال إن تركيا تعد قائدة في مجال المنسوجات معتمدة على التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع، مما يدعو إلى الفخر.

واختتم السفير تصريحاته بتأكيد استعداد تركيا لمساعدة المصنعين الأتراك والمصريين في هذا القطاع.