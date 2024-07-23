السجن المؤبد للمتهم بقتل طالب بسكين فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، شابا بالسجن المؤبد، وقضت ببراءة شقيقه المتهم الثانى، لاتهامهما بقتل طالب بمدينة فاقوس طعنا بسلاح أبيض.

صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوى، وخالد محمد حافظ، ومحمد صالح القطان وأمانة سر نبيل شكرى ومحمد إبراهيم.

4 جنايات قسم شرطة فاقوس، والمقيدة برقم 495 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين "أيمن ص ع ع" 19 سنة، عامل خردة، وشقيقه "إبراهيم ص ع ع" 17 سنة، طالب، مقيمان بدائرة قسم فاقوس، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، لاتهامهما بأنهما في يوم 26 يناير الماضي، قتلا المجني عليه "حسن السيد حسن علي إبراهيم" بسبب خلافات سابقة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين قتلا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم وبيتا النية على قتله وأعدا لذلك سلاحا أبيض (سكين) وما أن ظفرا به حتى كال له المتهم الأول ضريه استقرت بمنتصف صدره قاصدا قتله لخلافات سابقه فيما بينهما، فأحدثا به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أزرة حاملا سلاح أبيض (سكين) وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.