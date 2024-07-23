الرئيس السيسى يهنئ ماكرون بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى الفرنسى

(أ ش أ)

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية فرنسا إيمانويل ماكرون؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى لبلاده.

وأوفد الرئيس السيسى، عبد العزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة فرنسا بالقاهرة، لتقديم التهنئة بهذه المناسبة.