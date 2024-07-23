اليوم السابع
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الرئيس السيسى يهنئ ماكرون بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى الفرنسى

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 03:32 م
الرئيس السيسى يهنئ ماكرون بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى الفرنسى الرئيس عبد الفتاح السيسى
(أ ش أ)

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية فرنسا إيمانويل ماكرون؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى لبلاده.

وأوفد الرئيس السيسى، عبد العزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة فرنسا بالقاهرة، لتقديم التهنئة بهذه المناسبة.







الرئيس عبد الفتاح السيسى

فرنسا

ماكرون

العيد القومى لفرنسا

ذكرى العيد القومى لفرنسا




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