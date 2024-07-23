الداخلية تكشف حقيقة مشاجرة ضابط شرطة داخل محطة وقود

كتب محمود عبد الراضى

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على عدد من الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعى، بشأن قيام إحدى الفتيات بتصوير مقطع فيديو يظهر خلاله قائد سيارة يقوم بالاصطدام بأحد الأشخاص خلال مشاجرة بإحدى محطات الوقود وزعمها بكون أحد أطرافها ضابط شرطة.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشاجرة بين أحد الأشخاص وعامل بإحدى محطات الوقود بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، قام على إثرها ذلك الشخص بالإستعانة بعدد من أصدقائه والتعدى على العاملين بالمحطة، مما أسفر عن إصابة 3 منهم، ولم يكن من بين أطراف المشاجرة ضابط شرطة.

تم ضبط 2 من مرتكبى الواقعة والسيارة المستخدمة فى الواقعة، وجارى ضبط باقى المتهمين، كما تم ضبط القائمة على تصوير مقطع الفيديو لإدعاءاتها الكاذبة، جارى إتخاذ الإجراءات القانونية.