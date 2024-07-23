الداخلية تكشف حقيقة ضبط سيدة دون تهمة بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام الأجهزة الأمنية بالقبض على إحدى السيدات حال سيرها بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة "دون وجه حق".

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 14 الجارى تلاحظ للأجهزة الأمنية تواجد ( إحدى السيدات) حال سيرها بدائرة قسم شرطة قصر النيل وتبدو عليها مظاهر الإضطراب النفسى فقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونية فى إطار الحرص على سلامتها .. وبالعرض على النيابة قررت عرض المذكورة على الجهات الطبية المعنية لتوقيع الكشف الطبى عليها لبيان ما إذا كانت تعانى من أية أمراض نفسية أو عصبية ، وتم إيداعها بإحدى مسشفيات الصحة النفسية بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة .