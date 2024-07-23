الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بالمدفعية 7 بلدات في جنوب لبنان

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استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بالمدفعية 7 بلدات في جنوب لبنان.



وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بلدات مركبا، وحولا، وطلوسة، وبني حيان، وادي السلوقي، ورب ثلاثين بالقذائف المدفعية، وحرج مركبا بالقذائف الفوسفورية مما تسبب باندلاع النيران فيه، بالإضافة إلى شن الطيران الحربي غارة على بلدة طلوسة، وبمسيرة على مأذنة مسجد البلدة.



وفي السياق ذاته، أطلقت مدفعية قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قذيفتين على أطراف بلدة قبريخا، الأمر الذي تسبب في اندلاع حريق في المكان.



من جانبه، أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف ‏موقع المرج بصاروخ بركان، و‏ثكنة راميم "مقر قيادي كتائبي تشغله حاليا قوات من لواء جولاني" بقذائف المدفعية الثقيلة، ومستعمرة كريات شمونة بعشرات صواريخ الكاتيوشا، إلى جانب استهداف مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل بصواريخ فلق.



وأشار "حزب الله" إلى شن هجوما ‏جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة جبل نيريا "مقر قيادي كتائبي تشغله حاليا قوات ‏من لواء جولاني" مستهدفة أماكن تموضع ضباطها وجنودها، مؤكدة إصابة جميع الأهداف إصابات مباشرة.



كما أعلن استهداف تحرك لقوات الاحتلال الإسرائيلي بموقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة، ووقوع قتلى وجرحى.