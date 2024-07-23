الأقصر تشكل لجنة لبدء إعادة تأهيل موقف الأقاليم شرق السكة الحديد

الأقصر – أحمد مرعى

ترأس اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، اللجنة المشكلة بشأن تنفيذ أعمال إعادة تأهيل موقف الأقاليم بشرق السكة الحديد بمدينة الأقصر، والتي تتضمن أعمال التخطيط والرفع المساحي، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تطوير كافة القطاعات الخدمية، ومن بينها تحديث وتطوير مواقف السيارات وساحات الانتظار والحد من المواقف العشوائية، وذلك فى إطار خطة متكاملة لتنفيذ مواقف سيارات حضارية حتى يشعر المواطن بمردود ما يتم إنجازه من أعمال على أرض الواقع.

وأوضح الدكتور علي الشرابي أن أعمال تطوير موقف الأقاليم، يجرى التجهيز لها في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، إلى كافة رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بمحافظة الأقصر، وضمت اللجنة كل من المهندس عبد المسيح نبيل مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندس نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسية، بالتنسيق مع مهندسي إدارة الشبكات بمحافظة الأقصر.

ومن جانبه، وجه المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بسرعة البدء بدراسة ووضع التصور الملائم لأعمال تطوير الموقف بما يعود بالنفع على المواطنين مع إضفاء المظهر الحضاري والجمالي وتحسين الصورة البصرية بالمنطقة، حيث ستتضمن الأعمال 3 مراحل تشمل ما يلي:- (المرحلة الأولى وهي تطوير الجزء الخاص بموقف السرفيس، وسيتم تدعيمه بكافة الخدمات والمرافق الأساسية متضمناً دورات مياه جديده متطورة ومكتب إداري وكافتيريا ومقاعد انتظار وتند لحماية المواطنين من أشعة الشمس وبوابات دخول وخروج إلكترونيه، لافتا إلى أن أعمال تطوير المرحلة الأولى ستشغل مساحة 260 م طول × 18: 20 م عرض، مع تطبيق طابع الهوية البصرية الخاص بمحافظة الأقصر - المرحلة الثانية وهي أعمال تطوير محال الورش - المرحلة الثالثة وهي تنفيذ عمل مقترح بإنشاء مكاتب وشركات نقل جماعي لخدمة المواطنين حتى يتم القضاء على التكدس المروري من قبل هذه الشركات بوسط المدينة).

