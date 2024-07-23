اعترافات 6 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالقاهرة: حفرنا 40 مترا للبحث عن كنوز

كتب سليم على

أدلى 6 أشخاص باعترافات تفصيلية، أمام جهات التحقيق بمحكمة جنوب القاهرة، بتكوينهم تشكيلا عصابيا للتنقيب عن الاثار بأحد العقارات في منطقة مصر القديمة.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين لإثنين منهم معلومات جنائية، وتم ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل غرفة بالعقار ملك احدهم، واعترفوا بحفر حفرة بقطر 2 متر وعمق 40 مترا عن طريق استخدام أدوات الحفر والتنقيب، للبحث عن كنوز بهدف بيعها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة التنقيب عن الآثار.