استمرار الأنشطة الصيفية الثقافية والفنية بفرع ثقافة شمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلن فرع ثقافة شمال سيناء عن استمرار فعاليات الأنشطة الصيفية، التي تتضمن أنشطة ثقافية وفنية متنوعة.

ونظم قصر ثقافة العريش العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، منها استكمال برنامج نشاط المكتبات، وتم تنظيم ورشة حكي حول يوم 25 أبريل، العيد القومي لمحافظة شمال سيناء، بإشراف عزة زغلول، أمينة مكتبة الطفل، والتي تلخصت في عدد من الكتب التي تتحدث عن البيئة ضمن نشاط الدوري الثقافي للمكتبات.

كما استكملت فعاليات تعليم الفن التشكيلي بورشة رسم تحت إشراف وتوجيه الفنانة إيناس سمير، مدير القصر، بالإضافة إلى ورشة فنية في الرسم بقصر ثقافة الشيخ زويد، أعدها محمد محمود، مسؤول النشاط، بإشراف أشرف خيرت، مدير القصر.

نظم بيت ثقافة المساعيد ورشة حكي وتلخيص لثلاثة كتب حول بذور "الريحان، والنبق، والفل"، بإشراف الطالبة رهف هاني، و استكمل البيت نشاطه بورشة حرف بيئية لتصنيع علبة مناديل من ورق الكرتون وصدف البحر، بإشراف سلوى برعي، مشرفة بالتربية والتعليم، وتوجيه أحمد صابر، مدير البيت.

وفي قصر ثقافة بئر العبد، تم تنظيم مسابقة ثقافية في المعلومات العامة، أعدتها أمل محمد، مسؤول النشاط، بإشراف محمود عيد، مدير القصر، بالإضافة إلى ورشة لاكتشاف وتنمية مواهب الرواد في الإلقاء بإشراف سليمان منصور، مدير بيت ثقافة رابعة.

كما عقدت مكتبة الطفل والشباب بقرية نجيله ورشة حكي وشرح كتاب بعنوان "إبراهيم عليه السلام"، أعدها علي محمد الحجاوي، وأشرف عليها علي جمعة، أمين المكتبة، بإشراف جمال إبراهيم، مدير المكتبة. كذلك، نظمت مكتبة الشهداء الثقافية يومًا مفتوحًا للألعاب الذهنية والترفيهية، أعده ممدوح صالح، مشرف النشاط، بإشراف شيماء بخيت، مدير المكتبة.

ونظمت مكتبة النجاح ضمن برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" يومًا مفتوحًا للقراءة الحرة وورشة فنية في الرسم ومسابقة ثقافية في المعلومات العامة، بإشراف مسعود نصار، مسؤول النشاط، وتوجيه عبدالسلام سالم، مدير المكتبة.

تستمر فعاليات برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" خلال الإجازة الصيفية، بهدف تنمية مهارات الأطفال الفنية والثقافية في جميع المواقع الثقافية بالفرع. تُقدم الأنشطة الثقافية والفنية تحت رعاية وزارة الثقافة، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن فعاليات إقليم القناة وسيناء برئاسة أمل عبدالله، من خلال فرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحاني.