اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 يوليو 2024 11:39 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

إصابة 4 مواطنين في مشاجرة بالفيوم

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 11:26 ص
إصابة 4 مواطنين في مشاجرة بالفيوم مشاجرة - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 4 أشخاص في مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية قارون بمحافظة الفيوم، بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة بين عائلتين، بقرية قارون، ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين أن المشاجرة نشبت علي خلفية خلافات سابقة بين العائلتين بسبب الجيرة، وأسفرت عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ابشواي المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 







مشاجرات العائلات بالفيوم

مستشفي ابشواي

الفيوم

محافظة الفيوم




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة