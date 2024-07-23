إصابة 4 مواطنين في مشاجرة بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 4 أشخاص في مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية قارون بمحافظة الفيوم، بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبشواي المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة بين عائلتين، بقرية قارون، ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين أن المشاجرة نشبت علي خلفية خلافات سابقة بين العائلتين بسبب الجيرة، وأسفرت عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ابشواي المركزي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.