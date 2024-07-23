اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 يوليو 2024 02:39 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 01:04 م
إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بالفيوم مشاجرة - أرشيفية
الفيوم رباب الجالى

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أصيب 3 أشخاص في مشاجرة نشبت بين عائلتين بمحافظة الفيوم، بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.


كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة بين عائلتين، بقرية العدوة التابعة لمركز الفيوم، ووجود مصابين.

علي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين ان المشاجرة نشبت بسبب خلافات الجيرة، وأسفرت عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين الى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.


 







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