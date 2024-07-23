اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 يوليو 2024 04:10 م
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إصابة 11 شخصا في حادث تصادم سيارة طماطم بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 02:49 م
إصابة 11 شخصا في حادث تصادم سيارة طماطم بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى إسعاف - أرشيفية
الاسكندريه -أحمد الزغبي

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شهد طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى الكيلو 62 اتجاه الإسكندرية، حادث سقوط أفراد من أعلى سيارة جامبو محملة بطماطم، مما تسبب في إصابه 11 شخصا، وتم نقلهم إلى المستشفى وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، إخطار من المواطنين يفيد بحدوث حادث وإصابة 11 شخص بالطريق الصحراوى الكيلو 62 اتجاه الإسكندرية، سقطوا من اعلى سياره جامبو محمله بطماطم.

وعلى الفور انتقلت ضباط المباحث الي مكان الواقعة، وتم الدفع بعدد 6 سيارات إسعاف ونقل المصابين لمستشفى العامرية العام لتلقي العلاج اللازم، وتبين أنها كدمات متعددة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.







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