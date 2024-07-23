إصابة سيدة بطلق نارى فى مشاجرة بقنا

قنا صابر سعيد

أصيبت سيدة، اليوم الثلاثاء، بطلق ناري في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية السمطا قبلي التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

وتلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ يفيد نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية السمطا قبلي في مركز دشنا، وتبين إصابة كريمة.ح، 35 عامًا، بطلق ناري في البطن والساق، إثر نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية السمطا قبلي في مركز دشنا.

وتم نقل المصابة إلى مستشفى دشنا المركزي بقرية فاو قبل أن يتقرر تحويلها إلى مستشفى قنا، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.