إزالة 277 طن قمامة فى حملة مكبرة للنظافة بسنورس

الفيوم رباب الجالي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس فى محافظة الفيوم، حملة مكبرة للنظافة وإزالة الإشغالات ورفع كفاءة الطرق وتمكنت الحملة من رفع 277 طن من القمامة و7 أطنان من الأتربة.

وقال محمد فتحي إمام رئيس مركز ومدينة سنورس، أن الحملات جاءت في إطار تعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف حملات النظافة ورفع كفاءة الطرق، لافتا إلى أنه تم أمس تنفيذ حملات نظافة مكثفة صباحية ومسائية بشوارع وطرق مدينة سنورس، لرفع تجمعات القمامة والمخلفات، بالإضافة إلى تنفيذ حملات تشجير لتنظيف وتنسيق الأحواض ومتابعة ورى الأشجار بطريق القاهرة /الفيوم وطريق بحيرة قارون.

كما نفذت وحدة جرفس حملة نظافة مكثفة بمنشأة عطيفة والكعابي القديمة، ولفت رئيس المركز أن حملات النظافة الصباحية والمسائية بالمدينة وجميع القرى أسفرت عن رفع 277 طنا قمامة و7 أطنان أتربة.