إحباط محاولة تهريب 143 شيكارة دقيق و27 ألف لتر بنزين للسوق السوداء بالجيزة

كتبت - مرام محمد

اطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على الجهود التموينية في مراقبة الأسواق وتوافر السلع الاستراتيجية بالكميات الوفيرة والأسعار المناسبة ورصد اي حالات للتلاعب و الغش التجارى والممارسات الاحتكارية بالأحياء والمراكز والمدن.

وأكد محافظ الجيزة أن الجهود التموينية والرقابية خلال الاسابيع الماضية ساهمت بشكل ملحوظ في تحقيق حالة من الاستقرار في اسعار العديد من السلع الاستراتيجية بالأسواق واتاحة نسب تخفيضات للبعض منها خاصه مع وجود كثافة في المعروضات.

واطلع المحافظ على نتائج الحملات التي شنتها مديرية التموين بالجيزة بالتعاون مع الوحدات المحلية بمراكز ومدن كرداسة وأوسيم وحى المنيرة الغربية شملت المرور على المخابز والمحال ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود ومنافذ السلع التموينية.

وتمكنت الحملات من ضبط عدد من المخالفات، حيث تم تحرير 63 محضر للمخابز البلدية للتلاعب بالوزن وإعادة فتح بدون ترخيص ونظافة و4 محاضر لمحال بسبب مزاولتها مهنة بدون ترخيص و13 محضر لعدم الحصول على شهادة صحية و8 محاضر عدم إعلان عن الاسعار و2 محضر بيع بأزيد من السعر و11 محضر تموينى و5 محاضر مواد بترولية.

شملت الحالات المضبوطة ضبط سيارة محملة بـ143 شيكارة دقيق مدعم، بالإضافة إلى ضبط سيارة فنطاس محملة بـ4000 لتر سولار بغرض بيعها بالسوق السوداء و ضبط محطة وقود لتخزينها إجمالى كمية قدرها 48209 لتر بنزين 95 و92 وسولار.

كما تم شن عدد من حملات الرقابة على المحال والمجمعات التجارية للتأكد من توافر مختلف السلع بالكميات المناسبة لطلب الجمهور وبالأسعار المعلنة دون زيادة.

وأكدت هالة غريب مدير مديرية التموين أنه قد تلاحظ خلال الأسبوع الماضي انخفاض ملحوظ بعدد من السلع الاستهلاكية بنسب تتراوح ما بين 20:30%، مشيرة إلى أنه تم تطبيق توجيهات المهندس محافظ الجيزة والمعنية بالتنبيه على التجار وأصحاب الأنشطة التجارية والقائمين عليها بالالتزام بالأسعار دون مغالاة وتوقيع العقوبات على المخالفين وفقا للقانون.



