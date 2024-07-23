اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 يوليو 2024 02:39 م
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إحالة خادمة للمحاكمة بتهمة سرقة عملات أجنبية من داخل شقة بوسط البد

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 01:09 م
إحالة خادمة للمحاكمة بتهمة سرقة عملات أجنبية من داخل شقة بوسط البد حبس، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة الأزبكية إحالة خادمة للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة هواتف محمول وعملات أجنبية من داخل شقة تعمل بها، حيث اعترفت المتهم بارتكابها للواقعة وانها نظرا لعملها باحتفاظ مالك الشقة التى تعمل بها بعملات أجنبية قررت سرقته.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاملة) بدائرة قسم شرطة الأزبكية، لقيامها بارتكاب واقعة سرقة (4 هواتف محمول – مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية") من داخل المسكن محل عملها بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس حال محاولتها بيع أحد الهواتف المحمول بأحد المحال بدائرة القسم، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وضُبط بحوزتها المسروقات.

 







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