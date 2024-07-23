إحالة المتهمين بالتشاجر بالأسلحة النارية فى البساتين للمحاكمة

كتب كريم صبحى

قررت نيابة البساتين، إحالة المتهمين بالتشاجر بالأسلحة النارية للمحاكمة الجنائية.

وكشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة ومصاب بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلاً من طرف أول: (5 أشخاص بحوزة أحدهم مسدس وعدد من الطلقات النارية من ذات العيار)، طرف ثان: (5 أشخاص أحدهم مصاب بجرح سطحى بالرأس وبحوزته فرد خرطوش) على إثر خلاف بينهما تطورت لتشابك بالأيدى بين الطرفين مما نتج عنها الإصابة المنوه عنها ، وقيام اثنين من الطرف الأول والثانى بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء من الأسلحة المضبوطة بحوزتهما "دون إصابات ".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة، واعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام الأسلحة النارية المضبوطة بحوزتهم.