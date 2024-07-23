إحالة أوراق عامل للمفتى فى اتهامه بقتل عاطل بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

قررت محكمة جنايات الإسكندرية ، إحالة أوراق المتهم "ا.س.ع" إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرع، وحددت جلسة سبتمبر القادم للنطق بالحكم، وذلك لاتهامه في قتل المجني عليه "س.ع.م".

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 35976 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة باب شرقى عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة باب شرقى يفيد بقيام المتهم بقتل المجنى عليه وسرقته بمحل سكنه بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أن التحريات توصلت الي قيام المتهم " ا.س.ع" عامل بمحل أحذية، بارتكاب واقعة قتل المجني عليه " س.ع.م" عاطل وذلك علي اثر خلافات ماليا بينه وبين المجني عليه، وقام المتهم بالتوجه إلى محل سكن المجنى عليه، والذي اعتاد ارتياده والمكوث به رفقته، ونشبت بينهما مشادة كلامية ،وتعدي المتهم علي المجني عليه بضربه على الرأس مستخدما مطرقة وعند استغاثة المجنى عليه وضع المتهم وسادة علي فمه حتي تأكد من وفاته ، واتبع ذلك بأن قام بجرح المجني عليه فى اليد اليسرى بشفرة موس ليظهر محاولته الانتحار، وقام بتكبيل قدمية، واستولى على هاتفه ومبلغ مالى قدرة 200 جنيه، وتركه وفر هاربا.

بتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليه وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها.