أ ش أ: اندلاع اشتباكات بين مجموعات مسلحة بمدينة الزاوية في ليبيا

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أعلنت وكالة الأنباء الليبية، نقلًا عن مصادر محلية، اندلاع اشتباكات بين مجموعات مسلحة بالقرب من كوبرى بئر الغنم وفي شارع الخرطوم بمدينة الزاوية الليبية.

وذكرت الوكالة أن الهلال الأحمر الليبي، ناشد أطراف النزاع المسلح بوقفه فوراً، وإعطاء هدنة حتى يتسنى لفريق الطوارئ بالهلال الأحمر إخراج العائلات الليبية العالقة بمنطقة الاشتباكات.

كما ناشد الهلال الأحمر الليبي الجهات الأمنية الليبية التعاون معه، معربا عن أمله من أطراف النزاع الاستجابة لندائه قائلا "العائلات يستغيثون ولا ذنب لهم".

وأشار إلى أن فرق الطوارئ والأطقم الطبية وسيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر لا يجب أن تكون هدفاً للنيران.