أيمن حسين: مبادرة "ابدأ" ستعمل على النهوض بالصناعة المصرية بشكل خاص والاقتصاد المصرى بشكل عام

كتبت : أمانى سمير

قال أيمن حسين خبير ومدرب تنمية بشرية إن توطين الصناعات وزيادة المكون المحلى هما من أقوى الوسائل التى ستجعل مصر تتغلب على الأزمات الإقتصادية، لذلك يأتى الدور المحورى للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ".

وأضاف " حسين " في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن مبادرة "ابدأ" لديها فرصة كبيرة للنهوض بالصناعة المصرية بشكلٍ خاص والإقتصاد المصري بشكل عام ، وذلك من خلال زيادة الإنتاج المحلي وجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية المتنوعة .

وأوضح " حسين " أن مبادرة " ابدأ " تعتمد على تقليل الإستيراد وبالتالي الحاجة الدائمة والمتزايدة للعملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار، لذا ستكون المبادرة الوطنية " ابدأ " هي البداية الحقيقية والفرصة الذهبية للصناع المصريين الحاليين والقادمين لتطوير منتجاتهم وفتح أسواق جديدة لهم وكذلك زيادة الإستثمار الأجنبي والعربي حيث سيتم تذليل كل العقبات التي تعيق التطور الصناعي في مصر.