"أونروا": نعمل على المستويات كافة بالأمم المتحدة لضمان استمرار عملنا بغزة

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أكد المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدنان أبو حسنة، أن هناك تحركات كبيرة على كافة المستويات بالجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل استمرار عمل الوكالة في غزة، في ظل المحاولات الإسرائيلية لإنهاء عمل الوكالة عبر إقرار قانون يجرد موظفي أونروا من حصانة موظفي الأمم المتحدة.

وقال أبو حسنة - في مداخلة لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن "إسرائيل مستمرة في محاولاتها منذ عقود لتفكيك الوكالة اعتقادا بأنها تصفي قضية اللاجئين الفلسطينيين، ولإنهاء الحراك السياسي حول تلك القضية"، لافتا إلى أنه "في الوقت الحالي تأخذ المحاولات طابعا جديا وخطيرا عبر تشريع يتم إقراره بالكنيست الإسرائيلي".

وأوضح أن "118 دولة صوتت في مجلس الأمن بما فيها الولايات المتحدة لصالح استمرار عمل أونروا، متوقعا أن نرى حراكا من الاتحاد الأوروبي ،ضمن التأييد السياسي الدولي الحاسم لبقاء أونروا واستمرار عملياتها".