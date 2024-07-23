أوكرانيا: روسيا شنت 20 هجوماً بالمسيرات على منطقة نيكوبول جنوبي البلاد

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قالت السلطات الأوكرانية إن القوات الروسية شنت حوالي 20 هجوماً باستخدام طائرات انتحارية بدون طيار ومدفعية على منطقة نيكوبول في منطقة دنيبروبتروفسك جنوبي البلاد.

وذكرت وكالة أنباء "يوكراين فورم" الأوكرانية أن رئيس مجلس دنيبروبتروفسك الإقليمي، ميكولا لوكاشوك، أكد هذا الأمر في تصريحات له ، حيث قال "كان هناك ما يقرب من 20 هجوماً بطائرات انتحارية بدون طيار ومدفعية في المنطقة ، لقد استهدفوا مركز المنطقة، وكذلك بوكروفسك، وشيرفونوهريهوريفكا ومجتمعات ميريف ومرهانيتس".

وأشار المسؤول الأوكراني إلى أن الهجمات تسببت في تهدم بنايتين سكنيتين، فضلا عن عدة محلات تجارية وكشك ومزرعة ومختبر ومحل رهن ومبنى إداري وشركة مرافق ومبنيين زراعيين وأربع سيارات وشاحنة وعدة خطوط كهرباء. وتابع لوكاشوك إلى إصابة خمسة أشخاص في القصف المدفعي الروسي اليوم في نيكوبول.