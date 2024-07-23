أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسى لـ568 ألفا و980 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

كييف (أ ش أ)

أعلن الجيش الأوكرانى اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 568 ألفا و980 جنديا منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى فبراير 2022.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إن الجيش الروسى تكبد خلال الساعات الـ24 الماضية، 1220 جنديا ما بين قتيل وجريح".

وأشارت الهيئة إلى أن روسيا فقدت أيضا منذ بدء العملية العسكرية "8 آلاف و288 دبابة و16 ألفا من المركبات المدرعة و15 ألفا و694 من النظم المدفعية و1125 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و901 من أنظمة الدفاع الجوي و2401 من صواريخ كروز و362 طائرة مقاتلة و326 مروحية و28 سفينة حربية، فضلا عن 2640 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و21 ألفا و202 من المركبات وخزانات الوقود و12 ألفا و511 طائرة بدون طيار".

ولفتت إلى أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، تم تسجيل إجمالي 133 اشتباكا قتاليا على طول الخطوط الأمامية الأوكرانية، مع احتدام معظمها في محور بوكروفسك.