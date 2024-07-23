أعراض الدودة الدبوسية عند الأطفال.. اعرفيها

كتبت مروة محمود الياس

الديدان الدبوسية أحد أهم أنواع الديدان التي قد تصيب الكبار والصغار على حد سواء، لأنها معدية وتسهل العدوى بها، هذا ما أكد عليه تقرير نشر في موقع familydoctor الطبي المعنى بالصحة العامة والأمراض، موضحًا أن هذه الديدان الصغيرة البيضاء تؤثر على طفلك وتسبب له الكثير من العلامات والأعراض.

ويعانى الطفل من العدوى نتيجة الكثير من المسببات والعوامل والتي من أهمها انتقال العدوى بسهولة بين الأطفال نتيجة تلوث الأصابع والأيدى من الحكة بالملوثات وبالتالي انتقال العدوى بينهم بسهولة، فضلاً عن وضع الطفل الصغير يديه في فمه أو على ألعابه والكثير من النواقل السهلة الناتجة عن عبث الأطفال وعدم التزامهم بضوابط النظافة سواء في المرحاض أوغيره، ويمكن الوقاية من الإًصابة بها من خلال منع الطفل من قضم أظافره وخدش مناطق الشرج، فضلا عن نظافة الملبس والأدوات وعدم مشارطتها مع أي طفل آخر، وتجنب الإصابة بها مرة أخرى يكون من خلال تنظيف ملابس الطفل جيدا بعد العلاج والالتزام بإجراءات النظافة السليمة.

ومن بين أهم الأعراض الكاشفة لإصابة بالطفل بالديدان الدبوسية

قد تظهر بعض الديدان في الحالات المتقدة في براز طفلك، على شكل ديدان بيضاء اللون

يعانى الطفل كثيرًا في كثير من الحالات من هرش وحكة ورغبة في حكة فتحة الشرج

لا يرتاج الطفل بعد الإخراج والتبرز فقد تزيد الحكة لديه

يعانى الطفل من صعوبات في النوم نتيجة الحكة الشديدة

يعانى الطفل من اضطرابات الشهية والطعام والوزن في بعض الحالات وليست كلها