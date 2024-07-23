أخبار 24 ساعة.. وزارة الطيران تنفى ما تم تداوله حول سقوط طائرة مصرية

كتب: محمد الأحمدى

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

وزارة الطيران تنفى ما تم تداوله حول سقوط طائرة مصرية ومصرع جميع ركابها

وزارة الخارجية: تعرض قافلة الأونروا لإطلاق نار يعد انتهاكا إسرائيليا جديدا

وزارة الزراعة تطرح بيض المائدة بـ120 جنيهًا للكرتونة في 7 محافظات

وزير الأوقاف يتفقد أعمال الصيانة والتطوير بعدد من مساجد القاهرة ..صور

وزارة الصحة: توفير عيادات متنقلة لدعم الخدمات الصحية بمستشفى جرجا العام

وزير الأوقاف يجرى اتصالا هاتفيا بالواعظة مرفت عزت إثر تعرضها لحادث أليم للاطمئنان عليها

وزير الشباب ورئيس جامعة حلوان يفتتحان معرض الابتكارات ومشاريع التخرج

وزير الأوقاف يلتقي أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب

وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو

وزيرة التنمية المحلية: الرئيس السيسى يولى اهتماما كبيرا بدعم جهود التنمية بالصعيد