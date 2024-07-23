«الحوار الوطنى» يفتح ملف «الحبس الاحتياطى».. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، «الحوار الوطنى» يفتح ملف «الحبس الاحتياطى» بمشاركة سياسيين وحقوقيين.. المشاركون يوجهون الشكر للقيادة السياسية والأمانة الفنية على إدراج الموضوع للنقاش.. ويؤكدون: يسهم بشكل كبير فى دعم الخطوات المتعلقة بتعزيز مبادئ حقوق الإنسان.. و«القومى لحقوق الإنسان» يطالب بالعمل على سرعة تنفيذ بدائل الحبس الاحتياطى.

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ـ «الحوار الوطنى» يفتح ملف «الحبس الاحتياطى» بمشاركة سياسيين وحقوقيين.. المشاركون يوجهون الشكر للقيادة السياسية والأمانة الفنية على إدراج الموضوع للنقاش.. ويؤكدون: يسهم بشكل كبير فى دعم الخطوات المتعلقة بتعزيز مبادئ حقوق الإنسان.. و«القومى لحقوق الإنسان» يطالب بالعمل على سرعة تنفيذ بدائل الحبس الاحتياطى





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